Эксперт рассказал об опасностях, которые снег может таить для собак

Многие породы собак любят гулять в снежную погоду, вместе с тем, снег может скрывать серьезные опасности, рассказал в беседе с РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев .
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