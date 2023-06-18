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лина любимцева
Ему что, повылазило, что лоси на дороге?!!
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Ольга Заварухина
А в итоге то 80мидесятилетнего врача то хоть как то отметили, не до ордена так хоть бы медаль дали. Не молодой врач то.
80-летний врач ра...
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