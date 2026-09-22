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ТАСС

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Очевидцы рассказали, как людей спасали из горящего ТЦ в Стерлитамаке

Очевидцы рассказали, как людей спасали из горящего ТЦ в Стерлитамаке

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Людей, оказавшихся в горящем торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке, спасали через окна с помощью лестницы, установленной на крышу фургона, рассказали ТАСС очевидцы Снежана и Аделина.

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