Очевидцы рассказали, как людей спасали из горящего ТЦ в Стерлитамаке

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Людей, оказавшихся в горящем торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке, спасали через окна с помощью лестницы, установленной на крышу фургона, рассказали ТАСС очевидцы Снежана и Аделина.