От джаза до романса и от симфонии до Ренессанса: осенние релизы фирмы «Мелодия»

«Культура» представляет новинки нашего знаменитого аудио-лейбла. «Пикник-квинтет» «Весной» Ансамбль «Пикник-квинтет» образовался в 2018 году и за шесть лет занял достойное место в среде джазовых музыкантов.
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