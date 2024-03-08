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Ушли непокорившимися: гимнастки сестры Аверины отвергли унизительные условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду

Ушли непокорившимися: гимнастки сестры Аверины отвергли унизительные условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру из-за отказа выступать на Олимпийских играх под белым флагом, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

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