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И снова седая ночь: дети Шатунова выиграли суд у продюсера "Ласкового мая"

И снова седая ночь: дети Шатунова выиграли суд у продюсера "Ласкового мая"

Вдова певца поблагодарила поклонников за поддержку. Юрий Шатунов. 2021 г. Legion-MediaАндрей Разин Legion-MediaСветлана Шатунова боролась с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным — они делили права на творчество бывшего солиста коллектива.

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