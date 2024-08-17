И снова седая ночь: дети Шатунова выиграли суд у продюсера "Ласкового мая"

Вдова певца поблагодарила поклонников за поддержку. Юрий Шатунов. 2021 г. Legion-MediaАндрей Разин Legion-MediaСветлана Шатунова боролась с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным — они делили права на творчество бывшего солиста коллектива.
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