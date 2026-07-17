«Черек күл» паркында психология буенча лекция узачак

Татарстан башкаласында 19 июльдә «Черек күл» паркында психология буенча лекция оештырыла. Очрашуда катнашучыларга ир белән хатын арасындагы бәйле мөнәсәбәтләр турында сөйләячәкләр, авыр мөнәсәбәтләрдән ничек котылырга яки, гомумән, аларга ничек юл куймас өчен файдалы киңәшләр бирәчәкләр һәм башка күп кызыксындырган сораулар буенча фикер алышачаклар, дип хәбәр иттеләр Парклар һәм скверлар дирекциясендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии