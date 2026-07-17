НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Черек күл» паркында психология буенча лекция узачак

Татарстан башкаласында 19 июльдә «Черек күл» паркында психология буенча лекция оештырыла. Очрашуда катнашучыларга ир белән хатын арасындагы бәйле мөнәсәбәтләр турында сөйләячәкләр, авыр мөнәсәбәтләрдән ничек котылырга яки, гомумән, аларга ничек юл куймас өчен файдалы киңәшләр бирәчәкләр һәм башка күп кызыксындырган сораулар буенча фикер алышачаклар, дип хәбәр иттеләр Парклар һәм скверлар дирекциясендә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии