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Царьград

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Инфантино поздравил Испанию с победой на ЧМ-2026 в Нью-Йорке

Инфантино поздравил Испанию с победой на ЧМ-2026 в Нью-Йорке

Джанни Инфантино поздравил Испанию с победой на ЧМ-2026. Испанцы обыграли Аргентину 1:0 в Нью-Йорке. Турнир впервые проходил в США, Канаде и Мексике с участием 48 команд.

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