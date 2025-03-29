Умные микроконтейнеры и ЦОД «Иннополис» обсудили на заседании совета директоров ТНХИ-Х

Фото: пресс-служба Раиса РТ На заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» был представлен ряд инновационных идей, в том числе в нефтегазовых технологиях, которые могут быть реализованы либо уже воплощены в жизнь в Татарстане.