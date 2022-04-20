В Пермском крае в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» инспекторы по делам несовершеннолетних проводят для школьников уроки безопасности

В рамках общероссийского оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» инспекторы по делам несовершеннолетних проводят для школьников уроки безопасности.

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