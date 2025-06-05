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Тройное ДТП на Кубани: автобус, фура и «Газель» не разъехались на перекрестке

Тройное ДТП на Кубани: автобус, фура и «Газель» не разъехались на перекрестке

Утром в Кропоткине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. По предварительной информации, 21-летний водитель «Газели» проигнорировал правила проезда перекрёстка и не уступил дорогу, в результате чего врезался в междугородний автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Севастополь — Махачкала.

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