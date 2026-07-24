Рекордная прибыль авиационного и морского дивизионов World Kinect Corporation

Международная топливно-логистическая корпорация World Kinect Corporation (NYSE: INT) отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рекордную прибыльность в авиационном и морском сегментах бизнеса.
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