Для мусульман нормально, клясться божеством и врать? Русского водилу "облапошили" бородатые ребята. Нужно ваше мнение

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Валерий Дюков
какая им может быть вера, это они в своих странах живут по закону мусульманскому уважают старых малых а тут живут по безприделу не уважая никого, забывают всю свою веру и Аллаха, гнать всех с ихними диаспорами, власть наша уже довела Страну до наколения, и сама низнает что делать ждут когда им мусульманская власть предложет покинуть страну но уже без чемоданов, если вовремя не одумается власть пожалеют обо всём, они им нидадут выехать с нажитым скарбом, в нещите отпустят... может быть.....
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1 час.
Nikolaev Vadim
большинство из них хотят жить по законам шариата. надо сделать спец суд для них. по законам шариата. будут вешать отрубать руки и забивать камнями! как вам такое предложение?
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52 мин.
Кошмар
Не поминай Бога всуе. Деньги вперёд, стулья после денег😀
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