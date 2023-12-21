Для мусульман нормально, клясться божеством и врать? Русского водилу "облапошили" бородатые ребята. Нужно ваше мнение

Валерий Дюков

какая им может быть вера, это они в своих странах живут по закону мусульманскому уважают старых малых а тут живут по безприделу не уважая никого, забывают всю свою веру и Аллаха, гнать всех с ихними диаспорами, власть наша уже довела Страну до наколения, и сама низнает что делать ждут когда им мусульманская власть предложет покинуть страну но уже без чемоданов, если вовремя не одумается власть пожалеют обо всём, они им нидадут выехать с нажитым скарбом, в нещите отпустят... может быть.....