Первенство Европы среди юниоров – первый турнир, на котором выступят российские боксеры после возвращения флага и гимна

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов объяснил, на каких ближайших соревнованиях под эгидой World Boxing выступят россияне.
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