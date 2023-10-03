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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий о будущем Абаскаля: «Если «Спартак» проиграет в Кубке «Динамо», накроет волна негатива»

Слуцкий о будущем Абаскаля: «Если «Спартак» проиграет в Кубке «Динамо», накроет волна негатива»

«Это последняя неделя Абаскаля? Не знаю. Могу сказать одно. Если «Спартак» в Кубке проиграет «Динамо», это резонансно накроет волной, будут считать общую статистику, количество пропущенных мячей… Будут валить в одну кучу.

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