Изменение состава ОПЕК+: в альянс вступает Бразилия Татьяна АрестоваПока многие отдыхают от празднования Нового года, в ОПЕК+ происходят важные изменения, оговоренные еще в конце прошлой, теперь уже, осени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии