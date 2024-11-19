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Отдых в 2024-2025 учебном году: когда каникулы в школах

Отдых в 2024-2025 учебном году: когда каникулы в школах

Отдых в 2024-2025 учебном году: когда каникулы в школах Евгения КомароваМинистерство просвещения России представило рекомендации для учебных заведений относительно сроков каникул на 2024-2025 учебный год.

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