Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 01.04.2024 г. https://svorf-map.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Оборона врага рухнула": ВСУ после удара российских войск оставляют Бердычи, ВС РФ берут в окружение Первомайское: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 26 марта 2024 - Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости
- "Закипает котёл для врага": ВС России стремительно прорвались под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 31 марта 2024 - Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости
- Новости СВО к утру 26 марта 2024 г.: "Ракетный молот" разрывает тылы врага, ВС РФ наступают в сторону Курахово, ВСУ оставляют Новомихайловку
Свежие комментарии