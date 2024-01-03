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Умер автор и худрук команд КВН Агафонов

Умер автор и худрук команд КВН Агафонов

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поделился трагичным известием о смерти художественного руководителя и автора команд Клуба весёлых и находчивых (КВН) Станислава Агафонова.

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