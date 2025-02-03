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Опозорил жену на «Грэмми»: Канье Уэст вывел практически обнаженную супругу на красную дорожку

Опозорил жену на «Грэмми»: Канье Уэст вывел практически обнаженную супругу на красную дорожку

Новая выходка Уэста потрясла гостей церемонии. Канье Уэст с Бьянкой Цензори на "Грэмми" - 2025С тех пор, как Бьянка Цензори стала законной супругой 47-летнего Канье Уэста, 30-летняя модель почти никогда не появляется полностью одетой, ее наряды всегда бывают весьма рискованными.

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