Опозорил жену на «Грэмми»: Канье Уэст вывел практически обнаженную супругу на красную дорожку

Новая выходка Уэста потрясла гостей церемонии. Канье Уэст с Бьянкой Цензори на "Грэмми" - 2025С тех пор, как Бьянка Цензори стала законной супругой 47-летнего Канье Уэста, 30-летняя модель почти никогда не появляется полностью одетой, ее наряды всегда бывают весьма рискованными.