Театр абсурда
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Театр абсурда

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Про боевой гопак

Про боевой гопак

Опять настало время офигительных историй. Украинская пресса потчует своих читателей рассказом про мобилизованного спортсмена из Днепропетровска, который чуть-чуть не перебил всех русских солдат.

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Комментарии
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radiofree RF
Боевой гопак,боевая лезгинка,боевая барыня.Что там еще из боевых танцев есть?😂😂😂😂😂😂
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16 час.
Империалист циничный
Они ещё боевые &quot;твисты&quot; и &quot;ламбады&quot; не видали. Ваааще смерть пижону.
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14 час.
Александр Веревкин
Нет ничего, страшнее боевого танго и армянской летки-еньки! Это очень срашно!
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13 час.

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