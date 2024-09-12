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Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей»

Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей»

Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин и Станислав Любшин продолжают сниматься в многосерийной исторической драме Давида Ткебучавы «Князь Андрей».

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