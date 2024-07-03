Байден беспокоит американцев активным ухудшением состояния

ВАШИНГТОН, 3 июля, ФедералПресс. В последние месяцы состояние здоровья Джо Байдена ухудшилось. Газета New York Times отмечает, что ситуация вызвала большее беспокойство после неудачных дебатов американского лидера.
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