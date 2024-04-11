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Губернатор Андрей Травников оценил потенциал подготовки кадров для кластера машиностроения региона

Губернатор Андрей Травников оценил потенциал подготовки кадров для кластера машиностроения региона

Вопросы подготовки кадров для машиностроительных предприятий Новосибирской области рассмотрел губернатор Андрей Травников на «СКБ Сибэлектротерм», а также в Новосибирском колледже промышленных технологий.

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