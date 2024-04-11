Губернатор Андрей Травников оценил потенциал подготовки кадров для кластера машиностроения региона

Вопросы подготовки кадров для машиностроительных предприятий Новосибирской области рассмотрел губернатор Андрей Травников на «СКБ Сибэлектротерм», а также в Новосибирском колледже промышленных технологий.
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