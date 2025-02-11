Системы «Град» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области

В приграничном районе Курской области расчёты реактивных систем залпового огня «Град» отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ.
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