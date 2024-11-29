Новый чешский ручной пулемёт PZD Mk 24

Фирма DSS представила новый 5,56-мм ручной пулемёт PZD Mk 24 Пражская компания DSS разработала ручной штурмовой пулемет PZD Mk 24 с ленточным питанием под калибр 5,56 NATO, концептуально аналогичный KAC LAMG, разработанный Юджином Стоунером в 1980-х годах.
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