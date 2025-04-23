Японские ученые рассчитали точную дату конца света: на Земле высохнут океаны

Ученым из Японии удалось рассчитать точную дату, когда на Земле настанет конец света. Исследователи из японского университета Тохо, работающие совместно с NASA, спрогнозировали год, когда существование жизни на Земле станет невозможным.
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