Рогозин заявил, что презирает спортсменов из России, которые поедут на ОИ-2024

Валерий Ямщиков Борис, извини! Я как ветеран , проживший долгую спортивную жизнь с тобою НЕ СОГЛАСЕН!

Silver Kont Чувак, а ты случаем не пидарас? Коль так рьяно жопу рвёшь за блядей и пидарасов, готовых поехать на тусовку мужебаб и трансов, без гимна и флага?