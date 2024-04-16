Представитель Запорожской области в Совете Федерации, глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что презирает спортсменов из России, которые поедут на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Рогозин заявил, что презирает спортсменов из России, которые поедут на ОИ-2024
Комментарии
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Валерий Ямщиков
Борис, извини! Я как ветеран , проживший долгую спортивную жизнь с тобою НЕ СОГЛАСЕН!
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5 час.
Silver Kont
Чувак, а ты случаем не пидарас? Коль так рьяно жопу рвёшь за блядей и пидарасов, готовых поехать на тусовку мужебаб и трансов, без гимна и флага?
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5 час.
Валерий Юмашев
Извини,товарищ, если ты ветеран с флагом и гербом Союза ССР или РОССИИ -то ВЕТЕРАН, а если без Флага и Герба, то ты НИКТО для страны!!!... для народа России!!!...
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3 час.
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