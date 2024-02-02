На те же грабли: крымчанка дважды почистила карму за миллионы рублей

Жительница Белогорска отдала 7 млн рублей за чистку кармы. Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, женщине позвонила незнакомка, представилась целительницей Дороти и заявила: нужно срочно провести обряд защиты и очистки кармы, иначе с ее близким родственником может случиться беда.