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Искусство расставания с ненужными вещами

Искусство расставания с ненужными вещами

Каждый из нас периодически доходит до пика, когда хочется сгрести в кучу все свои вещи и выбросить, но если мы изначально рьяно бросаемся к шкафам, то уже через час наши усилия угасают и становится жалко расставаться со своим сокровищем.

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