Глава МО Польши Косиняк-Камыш пообещал блокировать членство Украины в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не согласится на вступление Украины в Европейский союз (ЕС), пока между Варшавой и Киевом не будет решен вопрос о событиях, имевших место в Волыни в ходе Второй мировой войны.
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