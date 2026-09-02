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Царьград

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Алексей Пырегов назвал пирсинг и татуировки опасными при операции

Алексей Пырегов назвал пирсинг и татуировки опасными при операции

Профессор Алексей Пырегов из МОНИИАГ подчеркнул опасность татуировок и пирсинга при анестезии. Он также напомнил о влиянии лака на ногтях на точность показаний кислородного датчика.

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