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Почему машины заправляют бензином: объясняем простыми словами

Почему машины заправляют бензином: объясняем простыми словами

Отвечаем на детские вопросы «Почему» фото: Ruslan Lytvyn/Shutterstock/Fotodom.ruНаблюдая, как родители стоят в очереди на заправке, ребенок рано или поздно задаст вопрос: «А почему машины заправляют именно бензином? Неужели они не могут ездить на чем-то другом?» Помогаем простыми словами ответить на этот вопрос.

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