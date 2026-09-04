Почему машины заправляют бензином: объясняем простыми словами

Отвечаем на детские вопросы «Почему» фото: Ruslan Lytvyn/Shutterstock/Fotodom.ruНаблюдая, как родители стоят в очереди на заправке, ребенок рано или поздно задаст вопрос: «А почему машины заправляют именно бензином? Неужели они не могут ездить на чем-то другом?» Помогаем простыми словами ответить на этот вопрос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто ушел в восьмо...
- С кем встречается...
- SP 5 причин сходить ...
Спасибо , что объяснили ! А то было непонятно - зачем машины пьют бензин !)