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Снегопады, ураганы и сильные ливни ждут Москву и другие регионы страны, — синоптики

Снегопады, ураганы и сильные ливни ждут Москву и другие регионы страны, — синоптики

Снегопады, ураганы и сильные ливни ждут Москву и другие регионы страны, — синоптики Ирэн ОрлонскаяПричиной обилия снегопада, который охватил Москву и центральные регионы России 6 февраля, стал приближающийся циклон «Ольга».

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