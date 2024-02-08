Снегопады, ураганы и сильные ливни ждут Москву и другие регионы страны, — синоптики Ирэн ОрлонскаяПричиной обилия снегопада, который охватил Москву и центральные регионы России 6 февраля, стал приближающийся циклон «Ольга».
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