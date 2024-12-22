СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над детьми в ауле

Отец бьет детей железной палкой, рвущей им кожу Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиений и издевательств над несовершеннолетними в ауле Панахес в Республике Адыгея.
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