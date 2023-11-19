Опрос: каждый двадцатый россиянин не потратит ни копейки на подарки на Новый год

Каждый двадцатый россиянин не собирается тратиться на стол к Новому году, примерно такая же доля граждан не намерены покупать подарки, при этом большинство хочет ограничить расходы на эти цели 10 тысячами рублей.
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