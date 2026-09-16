Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за предотвращение провокации вертолета Военно-воздушных сил Дании в Балтийском море.
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