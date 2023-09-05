Cоветы улетающим. фото: Legion MediaСейчас в российских авиакомпаниях летает около полутора сотен «Суперджетов».
Лайфхаки, как летать на «Суперджете»
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ВА
Виктор Александров
Ало, гараж! Кто такие «Лайфхаки»? Кто такое «MAXIM Online»? Уже принят закон о защите русского языка! Тем не менее ищу в интернете. И нахожу: Оксфордский словарь определяет «онлайн» как «управляемый компьютером или подключённый к нему» или как «деятельность, служба, которая доступна исключительно через Интернет». Подключённый к компьютеру MAXIM! Замечательно! «Президент РФ подписал закон от 28.02.2023 № 52-ФЗ, устанавливающий недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях». Это я к тому, что пока продолжается СВО, нас всех переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. … И переформатируют! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. Еще до нашей эры Аристотель говорил: «…Иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет (определённых) значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить каждый раз что-нибудь одно». [Катя Анисимова. Объясняем 4 главных закона логики на простых примерах. 21 декабря 2019 ЖизньКолонкаНаталья Скорнякова] Сталин вернул в русский язык букву Ё, а недобитые большевики её снова отменили. Прервалась связь времён. Новый российский истребитель назван «Checkmate»! Чтобы прекратить переформатирование, этот проект следует закрыть. Необходимо избавляться от нищеты духа, отменить Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте и критикуйте меня на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен. Там я пишу про то, зачем была уничтожена вся внешняя разведка большевиков, когда в СССР снова наступил капитализм, про причины, которые заставляли всё время гнуться «единственно верную линию Партии», про незаконные ленинские и законные сталинские репрессии, …
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