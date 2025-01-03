Эксперт Блезнеков сообщил, что делать при переходе по вредоносной ссылке

Отключение смартфона от сети после перехода по вредоносной ссылке поможет снизить риск потери данных, считает Александр Блезнеков, руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности в IT-интеграторе «Телеком биржа» и эксперт рынка НТИ Safenet («Сейфнет»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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