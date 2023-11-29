Саперы обезвредили неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ у дома мирного жителя

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по разминированию районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.
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