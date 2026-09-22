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В Киеве знают, какую ответственность надо на себя взять для достижения мира – Песков

В Киеве знают, какую ответственность надо на себя взять для достижения мира – Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Украина знает, что нужно сделать для достижения долгосрочного и устойчивого мира, но пока не показывает готовности к нему.

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