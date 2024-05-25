Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Ингерман Ланская
    не 76 р, а 760 рублей... причем только на Одну остановку.... давай ещё чё-нидь соврём...Штаты долго надея...
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Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Надежды оказались напрасными. Как, находясь в ладу с мозгами и зная, что на территории России находятся активы США, многократно превышающие активы России, находящиеся на территории США, они могли решиться на кражу наших активов?.

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Комментарии
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л
людмила
Вот если бы Набиуллина получала такую зарплату или пенсию...
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7 час.
Ингерман Ланская
что, кушать , спать и ср...ь не можешь из-за набиулиной?
Ответить
1 час.
Ингерман Ланская
не 76 р, а 760 рублей... причем только на Одну остановку.... давай ещё чё-нидь соврём...
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1 час.

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