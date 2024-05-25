Надежды оказались напрасными. Как, находясь в ладу с мозгами и зная, что на территории России находятся активы США, многократно превышающие активы России, находящиеся на территории США, они могли решиться на кражу наших активов?.
Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить
Комментарии
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л
людмила
Вот если бы Набиуллина получала такую зарплату или пенсию...
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7 час.
Ингерман Ланская
что, кушать , спать и ср...ь не можешь из-за набиулиной?
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1 час.
Ингерман Ланская
не 76 р, а 760 рублей... причем только на Одну остановку.... давай ещё чё-нидь соврём...
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1 час.
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