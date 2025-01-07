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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индзаги впервые в тренерской карьере проиграл матч Суперкубка Италии. До этого было 7 побед подряд

«Интер» проиграл «Милану»  в финале Суперкубка Италии (2:3). Для главного тренера «Интера» Симоне Индзаги это поражение стало первым в Суперкубке Италии.

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