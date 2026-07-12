Tehran Declares Hormuz Closed, But Ships Are Still Transiting The Strait of Hormuz’s southern shipping channel remained open Sunday morning despite a sharp escalation in tit-for-tat attacks, with the US launching a third round of airstrikes on Iran and Tehran retaliating against US-linked targets across Arab Gulf states.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии