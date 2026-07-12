Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Tehran Declares Hormuz Closed, But Ships Are Still Transiting

Tehran Declares Hormuz Closed, But Ships Are Still Transiting

Tehran Declares Hormuz Closed, But Ships Are Still Transiting The Strait of Hormuz’s southern shipping channel remained open Sunday morning despite a sharp escalation in tit-for-tat attacks, with the US launching a third round of airstrikes on Iran and Tehran retaliating against US-linked targets across Arab Gulf states.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии