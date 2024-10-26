В Курской области нашли более тысячи пропавших без вести

Российский Красный Крест нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской области. Об этом сообщил глава организации Павел Савчук на генассамблее Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
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