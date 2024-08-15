В Москве развивается спортивная инфраструктура

Развитие спорта в Москве продолжает оставаться одним из приоритетов городских властей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня спортом регулярно занимаются более шести миллионов жителей столицы – в два раза больше, чем десять лет назад.
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