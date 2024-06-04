Жители ХМАО стали устраивать пышные свадьбы в Год семьи

Жители ХМАО стали активнее устраивать пышные свадьбы в Год семьи. Молодожены предпочитают проводить церемонии в торжественной обстановке, на которые приглашают родственников и друзей даже из других регионов.
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