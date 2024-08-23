Слот не собирается вести себя как Клопп: «Не ждите, что после игры я буду махать кулаками. Это не мой стиль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, отвечая на вопрос журналиста о том, как он собирается влюбить в себя болельщиков, признался, что не будет таким же эмоциональным, как бывший тренер команды Юрген Клопп, обожаемый на «Энфилде».