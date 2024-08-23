Слот не собирается вести себя как Клопп: «Не ждите, что после игры я буду махать кулаками. Это не мой стиль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, отвечая на вопрос журналиста о том, как он собирается влюбить в себя болельщиков, признался, что не будет таким же эмоциональным, как бывший тренер команды Юрген Клопп, обожаемый на «Энфилде».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии