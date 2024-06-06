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РИА Новый день

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ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Крым

ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Крым

Системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на Крым. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны России, над полуостровом в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили тринадцать украинских БПЛА.

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