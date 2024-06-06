ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Крым

Системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на Крым. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны России, над полуостровом в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили тринадцать украинских БПЛА.