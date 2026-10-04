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Царьград

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Минобороны РФ заявило об освобождении 14 населенных пунктов

Минобороны РФ заявило об освобождении 14 населенных пунктов

Русские военные освободили 14 населенных пунктов в ходе Специальной военной операции. С 28 сентября по 4 октября под контроль Вооруженных сил перешли территории в Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР и Запорожской области.

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